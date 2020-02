La magia del bagno sonoro con le campane tibetane

Lunedì 24 febbraio, alle 20, tornano le Campane Tibetane alla ​Fraternità San Damiano di Ravenna (via Oberdan 6).



Si tratta di un un incontro di gruppo, della durata oltre un ora , dove i partecipanti comodamente stesi sul materassino, beneficeranno (comodamente stesi), del suono delle campane tibetane per un rilassamento profondo



Le campane tibetane sono delle ciotole ottenute dalla fusione di sette metalli, ognuno dei quali è secondo i Buddhisti, il simbolo di un corpo celeste: l’oro è il Sole, l’argento la Luna, il mercurio Mercurio, il rame Venere, il ferro Marte, lo stagno Giove, e il piombo Saturno. Ogni ciotola è unica così come i suoni che riescono a produrre, ognuno diverso a seconda della forma, della proporzione e dello spessore dei metalli. Per secoli sono state usate per la meditazione e la preghiera, perché le loro vibrazioni riproducono il suono Om, il suono primordiale che si udì al momento della nascita dell’universo.



contributo spese organizzative euro 8



Prenotazioni: 3480318947Michela

