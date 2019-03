Tra campane tibetane e meditazione

Martedì 16 aprile, dalle 20 alle 22, si tiene una serata dedicata alle campane tibetane e alla meditazione alla Fraternità San Damiano, in via Oberdan a Ravenna.

Le campane tibetane sono delle ciotole ottenute dalla fusione di sette metalli, ognuno dei quali è secondo i Buddhisti il simbolo di un corpo celeste: l’oro è il Sole, l’argento la Luna, il mercurio Mercurio, il rame Venere, il ferro Marte, lo stagno Giove, e il piombo Saturno. Ogni ciotola è unica così come i suoni che riescono a produrre, ognuno diverso a seconda della forma, della proporzione e dello spessore dei metalli. Per secoli sono state usate per la meditazione e la preghiera, perché le loro vibrazioni riproducono il suono Om, il suono primordiale che si udì al momento della nascita dell’universo.



Contributo spese organizzative euro 8



Prenotazione obbligatoria al 3480318947