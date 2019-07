I migliori sbandieratori d'Italia si sfidano nella "Tenzone Aurea"

E’ Faenza a ospitare dal 13 al 15 settembre la 29esima Tenzone Aurea, i Campionati italiani Assoluti categoria A1 degli Sbandieratori e dei Musici della Federazione Italiana Sbandieratori Antichi Giuochi e Sports della Bandiera (Fisb).

Un anno fa i cinque Rioni faentini hanno manifestato l’intento di riportare l’importante evento in città ed allo scopo hanno dato vita all’associazione di promozione sociale “Alfieri Bandieranti del Niballo”, che unitamente alla Cooperativa dei Manfredi, società di servizi dei medesimi Rioni, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna e del Comune di Faenza, sta completando l’organizzazione dei Campionati con i quali si vuole anche celebrare il 60ennale del Palio del Niballo dell’età moderna.

La “Tenzone Aurea 2019”, che si svolge nelle piazze del centro storico di Faenza, vede in competizione 20 gruppi provenienti da tutta Italia con oltre mille atleti tra sbandieratori e musici e con migliaia di spettatori al seguito.

Il programma della 29esima Tenzone Aurea prevede per venerdì 13 settembre alle 21 in piazza del Popolo la cerimonia d’inaugurazione con una breve sfilata nel centro storico, la presentazione dei Gruppi partecipanti, il saluto delle autorità e dei rappresentanti della Fisb cui farà seguito un suggestivo spettacolo musicale a base di percussioni.

Le competizioni si accendono sabato 14 settembre

dalle 9 alle 13: Eliminatorie della Grande Squadra e Musici in Piazza del Popolo

dalle 9 alle 13: Eliminatorie del Singolo Tradizionale in Piazza XI Febbraio

dalle 21: Finali del Singolo Tradizionale e della Grande Squadra e Musici in Piazza del Popolo

Ugualmente intensa è la giornata di domenica 15 settembre

dalle 9 alle 13: Eliminatorie della Piccola Squadra in Piazza del Popolo

dalle 9 alle 13: Eliminatorie della Coppia Tradizionale in Piazza XI Febbraio

dalle 21: Finali della Coppia Tradizionale e della Piccola Squadra seguite delle premiazioni in Piazza del Popolo.