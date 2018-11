Candida Livatino insegna a "Scrivere con il cuore"

Domenica 18 novembre alle ore 15.30, Candida Livatino è ospite della rassegna Rianimazione letteraria di poesia intensiva presso l'ospedale di Ravenna, al 7°piano DEA.

"Dimmi come scrivi e ti dirò chi sei", parola di Candida Livatino, perito grafologo, siciliana di origine ma da tempo trapiantata a Milano. Nell’epoca degli sms e delle e-mail, la scrittura a mano — unica e irripetibile — è ancora un’alleata preziosa per scoprire il carattere degli altri e approfondire la conoscenza di noi stessi.

In questa occasione, la ci parlerà dei suoi libri ideati per introdurre il lettore alla scienza della scrittura e nei quali ci guida a esplorare un mondo di margini ristretti, lettere allungate e scritture angolose. Grazie a un linguaggio semplice e a esempi pratici, impareremo che cosa significa quello scarabocchio che abbiamo fatto sui nostri appunti, perché il nostro collega non rispetta mai i margini, o che cosa nasconde la grafica incomprensibile di nostro figlio.Sì perchè la scrittura è una macchina della verità che svela anche quei vizi, quei tratti del carattere che si vorrebbero tenere nascosti. Sotto la lente di ingrandimento finiscono anche i modi di scrivere di numerosi personaggi dello spettacolo e non solo.

In particolare nel libro Scrivere con il cuore, la Livatino insegna anche un modo per capire quello che il nostro partner non ci dice,ci indica un test per verificare l’affinità di coppia, ci fornisce strumenti per conoscere meglio la persona che ci interessa.Insomma, incontrarla ed ascoltarla sarà un modo per conoscere meglio uno strumento che tutti utilizziamo ma del quale non conosciamo la forza e cioè la nostra grafia.

Insieme a lei converseranno Livia Santini, ideatrice della rassegna e il dottor Greco, direttore dell'U.O.S.SerT di Ravenna, Curatrice dell'iniziativa Patrizia Baratoni, letture a cura di Sandra Malandri.

Come sempre, l'evento è dedicato ai degenti, loro parenti e personale ospedaliero e naturalmente aperto anche ai cittadini.