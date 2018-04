Canocchie al vapore, polpettine e altre prelibatezze marinare

Si conclude mercoledì 18 aprile, a partire dalle ore 19,30, nella sede del Circolo Pescatori “La Pantofla” di Cervia (Via Nazario Sauro 1), il programma delle “Serate gastronomiche a tema”.

Giunge al traguardo una manifestazione, che ha riscosso sempre un grande successo ed ha saputo stimolare la partecipazione di persone interessate a gustare le proposte gastronomiche elaborate da Paola Pirini, che rivisita in chiave moderna la tradizione gastronomica marinara e del territorio cervese.

In un’atmosfera di convivialità particolarmente invitante è il menù della serata di mercoledì 18 aprile: canocchie al vapore; polpettine di pesce fritte con la salvia; polentina e moscardini; spaghetti al ragù di alici; brodetto alla cervese; dolce, acqua e vino della casa.

La serata conclusiva dell’iniziativa verrà allietata dalla partecipazione dei “Trapozal”, i Canterini del Circolo Pescatori, che riscuotono un crescente successo con il loro programma di canti e musiche tradizionali.

I Trapozal sono l’espressione dell’associazionismo dei volontari del Circolo Pescatori e l’appuntamento conclusivo delle “Serate gastronomiche a tema” sarà l’occasione per ringraziare Paola Pirini della piena collaborazione che ha dato per tanti anni allo sviluppo di questa realtà associativa. È una realtà che aggrega molte persone che si riconoscono nella finalità di recuperare e valorizzare l’identità marinara del borgo marina di Cervia all’insegna del motto: “Un mare che unisce. Storia, tradizioni e gastronomia”.

Molti dei volontari discendono da famiglie di pescatori, quando la navigazione era caratterizzata dalle imbarcazioni dalle tipiche vele al terzo multicolori e le famiglie dei pescatori provenivano in generale da Chioggia e dal Veneto e dall’area del Delta del Po.

Il prezzo della cena è di € 22. Nella preparazione dei piatti verrà utilizzato esclusivamente il “sale dolce di Cervia”. Per partecipare alla serata occorre telefonare e prenotare al n. 0544-973889.