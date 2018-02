Canti rivoluzionari e sarabande balcaniche

Ancora un weekend di concerti al Mama's Club di Ravenna. Venerdì 23 febbraio, ore 21.30, "Lui non ha scampo" canzoni, musiche e letture con Paola Sabbatani (voce), Roberto Bartoli (contrabbasso), Daniele Santimone (chitarra) Lelia Serra (letture).

Le letture sono tratte da scritti di protagonisti e testimoni della rivoluzione russa: Blok, Esenin, Majakovskij, Balabanoff, Sklovskij, Serge, Borghi, Malatesta, Goldman, Jakobson. Canzoni di Vladimir Vysotsky.

I versi del poeta Vladimir Vysotsky interpretati da Paola Sabbatani non furono mai stampati perché contro il regime di Stalin e censurati dalle autorità sovietiche. Così iniziò a cantare, accompagnato dalla sua chitarra. Grazie a cassette registrate fortunosamente, la voce profonda, infiammata e dolente di Vladimir “Volodja” Vysotsky diventa la voce di tutti coloro che si oppongono e dissentono dal regime.

Sabato 24 febbraio, ore 21.30; tocca agli Hora Quartet con “Sarabanda Postcomunista”, un concerto spettacolo che si compone di racconti, brani, suoni e ritmi della tradizione popolare albanese rivisitati in chiave contemporanea. E' il risultato dell'incontro tra un'attrice e violista classica albanese, immigrata da più di dieci anni, e tre musicisti italiani di estrazione squisitamente jazzistica che per questo progetto hanno deciso di unire le proprie doti musicali e autoriali, muovendosi ugualmente a proprio agio tanto nei canoni della musica balcanica quanto nella composizione di brani originali in linea comunicativa diretta e immediata con le atmosfere del testo. Terreno comune della ricerca è il tentativo di intrecciare il suono alla parola, di farle fluire naturalmente in aneddoti di stupore e danze animate.