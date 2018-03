Cantine, vini e birre da tutta Italia per "VinLugo"

Da venerdì 6 a domenica 8 aprile il Pavaglione si anima con la quarta edizione di VinLugo, la prima manifestazione lughese dedicata esclusivamente al vino. Nel centro storico di Lugo si possonno gustare diversi tipi di vini, birre artigianali e buon cibo grazie agli stand aperti il venerdì dalle 20, il sabato dalle 16 e domenica anche a pranzo dalle 12.

“Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno VinLugo, per il quale abbiamo messo a disposizione, come nelle passate edizioni, la cornice del Pavaglione – ha dichiarato il sindaco Davide Ranalli. - Siamo felici che una manifestazione come questa si svolga in uno degli spazi più belli di Lugo, come il Quadriportico, su cui abbiamo scelto di investire risorse per migliorarlo”.

“VinLugo è una grande iniziativa di qualità in grado di rinnovarsi ogni anno – ha aggiunto l’assessore alla Promozione urbana Pasquale Montalti. - Anche quest’anno sarà presente anche un banchetto del Sert con etilometro per la valutazione del tasso alcolemico per chi deve mettersi alla guida”.

Un evento che ha lo scopo di promuovere il turismo a Lugo, spiega il presidente della Pro Loco lughese Mauro Marchiani:“Come sempre l’ingresso all’evento è gratuito per permettere a tutti di goderne. Quest’anno saranno presenti 43 cantine, in aumento rispetto alle edizioni passate. Oltre ai vini saranno presenti anche birre artigianali e street food per soddisfare tutti i gusti e allargare il nostro target”.

Inoltre sono stati ampliati i menù delle proposte culinarie e inserite nel circuito le birre artigianali. Oltre alle degustazioni, spazio alle conferenze sul vino e agli interventi dei musicisti lughesi in onore del 150esimo anniversario per la morte di Gioachino Rossini.

Lambrusco, franciacorta, prosecco, sangiovese: gli avventori, al prezzo di 10 euro, ricevono un calice, con l’apposita taschina da passeggio, e sette degustazioni consumabili presso le cantine che hanno aderito all’iniziativa. Il tutto è accompagnato dalle numerose specialità gastronomiche dell’Area street food con hamburger, patate fritte, panini vegetariani, dolci e tanto altro. Le attività commerciali aperte con le vetrine illuminate fanno da cornice dell’evento. Per i più piccoli è disponibile un “kit bambino” con calice in plastica e tre ticket degustazioni analcoliche.

In tutti e tre i giorni si alternano anche tanti appuntamenti: musica, dj set e conferenze animano l’evento fino a tarda sera. Ad accompagnare VinLugo cìè anche la prima edizione del concorso fotografico “Emozioni a VinLugo”, a cura di Ars Club 6.0.

Tante anche in questa edizione le cantine che hanno aderito all’iniziativa: 43 in totale. Tra queste non mancano quelle romagnole, ma ci sono anche cantine provenienti da Sicilia, Franciacorta, Trentino Alto Adige e altre regioni italiane. I visitatori potranno degustare e acquistare vini da: Accademia dei Racemi (Puglia), Aia dei colombi (Campania), Bersi Serlini (Franciacorta), B.io Cevico (Sicilia), Baglio del Cristo di Campobello (Sicilia), Cavit (Trentino), Ca’ Passion (Valdobbiadene), Casa mora (Romagna), Celli (Romagna), Charles Heidsieck Chamagne (Francia), Col Vetoraz (Veneto), Fattoria Paradiso (Romagna), Fattoria Ca’ rossa (Romagna), Frescobaldi (Toscana), Giusti (Veneto), Gustave Lorentz 1836 philarmonica (Francia), Il gualdo di sotto (Romagna), Kurtatsch (Alto Adige), La bandina (Emilia), La casetta (Romagna), Longanesi (Romagna), Luca Tenti Azienda agricola (Marche), Massolino Serralunga d’Alba (Piemonte), Mazzolada (Veneto), Nero del bufalo (Romagna), Persolino (Emilia-Romagna), Pettyrosso (Emilia-Romagna), Podere Ferraruola (Emilia-Romagna), Poderi delle rocche (Romagna), Randi (Romagna), Ricci Curbastro Azienda agricola (Franciacorta), Romandiola (Romagna), Rontana (Romagna), Ronchi 1949 (Romagna), Tampieri Marco (Emilia-Romagna), Tenuta Fulcera (Romagna), Tenuta Nasano (Romagna), Tenuta Vandelli (Emilia), Torre 1922 (Romagna), Viabizzunoagricola (Romagna), Vini Mongiusti (Romagna).

VinLugo è un’idea di Maria Carlotta Pocaterra, realizzata in collaborazione con i volontari della Pro loco di Lugo e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 324 5885511.