I successi di Pearl Jam e Neil Young interpretati da Hernandez & Sampedro

Domenica 18 marzo va in scena all'Auditorium Arcangelo Corelli (Via Alfredo Belletti, 2) di Fusignano lo speciale concerto Jammin' in the free world: un evento con protagonisti Hernandez & Sampedro che interpretano i grandi successi di Pearl Jam e Neil Young. Un concerto unico per omaggiare l'unione di due grandi nomi del Rock americano.

Apertura Porte alle ore 15.30, inizio spettacolo alle ore 16.30.

I ravennati Hernandez & Sampedro dopo la pubblicazione di 2 album (Happy Island nel 2013 e Dichotomy nel 2016) e una costante attività live, decidono di omaggiare le loro maggiori fonti di ispirazione musicale.

Sul palco dell'Auditorium Corelli vengono messi a confronto due grandi nomi della scena rock americana, due stili, due realtà artistiche che hanno ispirato intere generazioni, le quali sono state a loro volta unite da collaborazioni dal vivo e in studio. All'interno della serata si possono ascoltare molte tra le più belle canzoni di Pearl Jam e Neil Young scelte ed eseguite dai due artisti romagnoli accompagnati dalla loro Band.

LA BAND - Luca HERNANDEZ Damassa (voce, chitarra), Mauro SAMPEDRO Giorgi (voce, chitarra), Giacomo JACK LA BAMBA Sangiorgi (basso), Paolo MOLINAR Rubboli (batteria) e Cristiano BUDDISTA Costa (tastiere)

Per prevendita e informazioni scrivere una mail a jamminginthefreeworld@gmail.com