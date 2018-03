Canzoni romagnole "come una volta"

Serata dedicata alla musica da ballo tradzionale romagnola suonata come una volta, con soli strumenti acustici, è in programma al Centro sociale Amici dell'Abbondanza, in via Mazzini a Bagnacavallo. Giovedì 5 aprile, a partire dalle 21, l'orchestra propone brani di Zaclèn, Romolo Zanzi, Secondo Casadei, Ferrer Rossi ed altri autori del genere.

La prenotazione è consigliata al 329 933 1288 (Piero Briccolani).



L'orchestra è composta da: Leonardo Vallicelli e Gabriele Zaccherini (fiati), Massimo Fabiani (fisarmonica), Claudio Castagnoli (violino), Massimo Forlivesi (chitarra), Fabrizio Fabiani (basso), Alessandro Guidi (pianoforte) e Daniela Vallicelli (voce).

Ospiti: Patrizia Ceccarelli ed Edmondo Comandini.