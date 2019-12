Il 2020 inizia con la fiaccolata del buon augurio

L’associazione culturale Cervia Bell’Italia organizza la fiaccolata del buon augurio. L’appuntamento, al suo sesto anno, è alla Torre San Michele, in piazza Andrea Costa (la piazza del mercato) mercoledì primo gennaio alle ore 17.00, con partenza alle ore 17.15.

Da sette anni Cervia Bell’Italia organizza tutti i giovedì sera la camminate di Cervia Cammina, che attirano decine di cittadini e di turisti, sia in estate, che in inverno, così, visto anche il successo della precedenti edizioni, in collaborazione con le altre realtà che si occupano di allietare le festività natalizie, i volontari dell’associazione hanno deciso di organizzare una camminata straordinaria, con le fiaccole, che sia di buon augurio per l’anno che si sta per aprire e che porti un messaggio di pace.

"La Camminata del primo gennaio – spiega la presidente di Cervia Bell’Italia, Letizia Magnani – sarà l’occasione per farci gli auguri, ma anche per accogliere nel nostro gruppo i turisti e i curiosi che assieme a noi vogliono camminare per le vie di Cervia e di Milano Marittima. Le camminate del giovedì sera di Cervia Cammina uniscono alla scoperta della città, l’attività sportiva fatta sotto controllo e in compagnia e appunto una nuova socialità. Tutti assieme quindi brinderemo allo sport in città, ma anche idealmente, col le fiaccole, al mare e al turismo che verrà, senza dimenticare il nostro messaggio di pace".

"L’idea della camminata del primo dell’anno – prosegue Letizia Magnani – unisce tutti. L’idea è quella di mostrare ai turisti la bellezza di Cervia e di Milano Marittima, scoprendola assieme ai camminatori di Cervia Cammina. Le fiaccole al tramonto renderanno più emozionante questo momento, con una breve sosta, per un brindisi alla rotonda primo Maggio, a Milano Marittima e l’omaggio doveroso al mare, con la fiaccolata sulla spiaggia, che diventa simbolo di pace per tutti".

La partenza è prevista alle ore 17.15 dalla Torre San Michele, con arrivo alle 18.00 alla Rotonda Primo Maggio, il brindisi con tè caldo, a cura della Pro Loco di Milano Marittima e la fiaccolata in spiaggia. Per tutta la durata della fiaccolata sarà attiva una ambulanza della Croce Giallo Blu, che da sempre è partner ufficiale di Cervia Cammina.

Il rientro è previsto per le ore 19.00.