Capodanno a Lugo con BigBand, vin brulè e fuochi d'artificio

Tutto pronto a Lugo per festeggiare il 2019. Lunedì 31 dicembre in piazza Martiri, di fronte alla Rocca, come ogni anno si celebrerà l’arrivo dell’anno nuovo con una grande festa aperta a tutti.

Dalle 22.30 la serata prende il via con il concerto della iBigBand. Una sezione ritmica pulsante, una nutrita sezione fiati e due voci sono gli ingredienti di questa orchestra che coinvolge il pubblico sulle note dei più grandi successi di musica dance e soul: le musiche di Blues Brothers, James Brown, Stevie Wonder, Frank Sinatra, Tina Turner, passando per Mina, Freddie Mercury, AMy Winehouse, Otis Redding, U2, scalderanno la piazza in quasi due ore di spettacolo.

Allo scoccare della mezzanotte si potranno ammirare i fuochi d’artificio che daranno il benvenuto al nuovo anno. Seguiranno vin brulé e panettone per tutti.