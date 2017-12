Capodanno con dj, animazioni video e brindisi fino all'alba

Ravenna saluta l'arrivo dell'anno nuovo con tante iniziative tra divertimento e cultura. Il Capodanno a Ravenna è un vortice di emozione, allegria e divertimento. Come ormai da tradizione, l’arrivo del Nuovo Anno si festeggia in Piazza del Popolo con una grande festa animata dalla musica di Radio Studio Delta con i dj Yuri Maru e Mario Romario Voice e lo spettacolo di Vjing di Matteo Bevilacqua.

Quest'anno, la serata del 31 dicembre sarà impreziosita dalle installazioni della rassegna Ravenna In Luce che vedranno protagonisti il Battistero degli Ariani, il Palazzetto Veneziano, Palazzo Rasponi Murat e la basilica di San Giovanni Evangelista. Alla mezzanotte è in programma speciale conto alla rovescia per salutare l'arrivo del 2018.

Tantissimi i locali del centro storico sono aperti durante la notte per aperitivi, cene, veglioni e intrattenimento. La festa, infine, si sposta all'Artificere Almagià, dove fino alle prime luci della mattina, si può brindare al Nuovo Anno ballando a ritmo di musica.