Onde Radio e brindisi di Capodanno sotto la Torre

Torna il brindisi di Capodanno sotto la Torre dell’Orologio a Faenza.

Si conferma anche per il 31 dicembre 2019, la festa di San Silvestro in piazza. In programma tanta musica e, dalle ore 23, il tradizionale brindisi sotto la Torre dell’Orologio in attesa della mezzanotte.

Intrattenimento garantito con i giovani delle Onde Radio, una delle band più affermate del territorio.