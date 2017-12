Capodanno a Faenza con spumante, panettone e Onde Radio

Per il Capodanno a Faenza, sotto la Torre dell’Orologio in Piazza del Popolo, la festa è a cura della Casa della Musica e dedicata ad Arte Tamburini. Dalle ore 22.30 alle ore 0.30 si esibiscono i giovani artisti emergenti provenienti dal Pavone d’Oro e da Faenza Rock delle “Onde Radio”.

La band, già nota in città, è formata dai giovanissimi Filippo Foschini, Davide Montanari, Federico Domenicali, Angelo Alberti e Federica Martelli e propongono le cover del miglior pop rock italiano.

Per l’occasione non manca un ricordo musicale per la concittadina Arte Tamburini, scomparsa il 21 dicembre, la grande voce faentina dell’Orchestra del Maestro Secondo Casadei, la prima a incidere su disco Romagna Mia per poi diventare leader della storica orchestra del Folkore di Romagna.

In Piazza del Popolo sotto la Torre dell’Orologio a mezzanotte è previsto il taglio del panettone e lo spumante offerto a tutti i presenti gratuitamente del sindaco Giovanni Malpezzi e del vicesindaco Massimo Isola.