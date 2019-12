Di corsa all'ultimo dell'anno: scatta la “Maratona di Classe”

Nel 2019 raddoppia la Maratona sul territorio ravennate. Non è uno scherzo, propriuo nell'ultimo giorno dell'anno, il 31 dicembre si corre la “Maratona di Classe”.

Si tratta di un nuovo progetto di Teodora Ravenna Run che dà vita al sogno di un suo associato che con esperienza e passione ha concluso la sua 100^ Maratona nel giorno del suo 65° compleanno. E il sogno prende forma a Classe con una gara che prevede la partecipazione di maratoneti provenienti da tutta l’Italia, che, insieme ai non competitivi percorreranno un circuito da ripetere più volte. Essendo a Classe, si è scelto di transitare presso l'area esterna del Museo Classis Ravenna, che per l'occasione sarà visitabile a tariffe agevolate per i nostri iscritti e per questo ringraziamo la Fondazione RavennAntica.

Dopo la maratona, nel pomeriggio, podisti e camminatori si uniscono per la camminata degli Auguri. In questa occasione continua il sostegno per la ricostruzione di Castelluccio di Norcia vendendo le loro lenticchie portatrici di salute, solidarietà e buon augurio.

Ritrovo alle ore 8.00 presso Museo Classis, in via Classense. Partenza alle 9.30 per la gara competitiva di km 42,195 in circuito.

Possibilità di iscrizione non competitiva (max 2 giri del circuito) per accompagnatori.

Ore 15.00 Camminata degli auguri percorsi non competitivi di 7 km e di 2 km.

Per info iscrizioni@teodoraravennarun.it

Quota di iscrizione: 35 euro entro l'8 dicembre, 40 euro entro il 28 dicembre, 50 euro il giorno della gara.