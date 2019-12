Un Capodanno da Ridere con Stefano Nosei, Marco Dondarini e Davide Dalfume

Per festeggiare l'ultimo dell'anno in allegria torna martedì 31 dicembre 2019, alle 21.30, Un Capodanno da Ridere a Cusèls, un appuntamento ormai fisso della Stagione del Teatro Comunale di Conselice. Sul palco per divertire il pubblico aspettando il 2020 ci sono Stefano Nosei, Marco Dondarini e Davide Dalfume.

Stefano Nosei è un artista che ha dato inizio ad un nuovo genere comico-musicale trasformando e manipolando i testi delle canzoni italiane. Lo abbiamo ammirato in molte trasmissioni televisive: dal Maurizio Costanzo Show a Zelig, da Bulldozer a Colorado.

Nello spettacolo Canzoni in corso, con le sue doti di musicista, imitatore e cabarettista, coinvolge il pubblico in un gioco strampalato ed irriverente, continuamente aggiornato e pieno di sorprese e allegria.

Il duo Marco Dondarini e Davide Dalfume è nato nel 2014 da una fortunata casualità: durante una carrellata di comici si trovano infatti insieme sul palco per un errore di scaletta, risolvono iniziando a improvvisare e ricevono gli applausi e l'apprezzamento del pubblico. Un autore televisivo di Zelig dopo averli visti li ha "scoperti" e portati alla trasmissione Zelig1. L'interazione tra i due crea una serie d situazioni di una comicità inaspettata e piacevole dove i ruoli di spalla e comico si confondono e si mescolano continuamente dipinti con un tratto originale e colorato.

A mezzanotte poi si festeggia con spumante e panettone.

Biglietto intero 20 euro, ridotto 18 euro.