Capodanno rock con Hernandez & Sampedro

Appuntamento con la musica dal vivo per il 31 dicembre al Primary Irish Pub di San Pietro in Campiano (via del Sale 51): ospiti della serata Hernandez & Sampedro.

Si parte alle 20 con il Cenone di Capodanno. Alle 22 il live acustico di Hernandez, Gomez e Sampedro e dopo la mezzanotte rock party con Dj Hernandez.

Il menù di capodanno prevede Seppie & piselli con crostini bruschettati, Saraghine in savor con misticanza di

Verdure croccanti, Caramelle ripiene di scampi “ubriachi” , Strozzapreti con salmone & gamberi in salsa tricolore

(rucola panna e pomodoro), Baccalà in tempura su crema di cavolfiore, Calamari al forno ripieni & misticanza di verdure, Torta al limone, Caffè & mandarini.

Prezzo 45 € a persona bevande escluse