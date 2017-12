Capodanno: si balla in piazza Kennedy con i dj Paola Peroni e Francesco Tortelli

Il divertimento non si ferma in Piazza Kennedy dove la pista di pattinaggio sul ghiaccio “JFK on Ice” fa la parte della regina delle feste fino al 7 gennaio. Pattinatori di ogni età “si sfidano” quotidianamente sulla distesa di ghiaccio ampia oltre 450 metri, diventata un must anche per famiglie e comitive di amici. A dare ritmo alla piazza sono i Dj set di Radio Studio Più: i prossimi appuntamenti con la musica e l’animazione della celebre Dance Station si tengono all’ombra di Palazzo Rasponi sabato 30 dicembre e sabato 6 gennaio, in diretta in tutta Italia, dalle 17 alle 19. L’energia è la stessa che i Dj di Radio Studio Più diffondono dai locali internazionali e dalle località più trendy del momento, fra cui Ibiza, Mykonos, e molte altre.

Un’energia che contagia anche la notte più lunga dell’anno, quella del 31 dicembre, quando “in pista” arrivano la Dj Paola Peroni e il Vocalist Francesco Tortelli che trascinano il pubblico di piazza Kennedy in un Capodanno tutto da ballare. E dopo la mezzanotte si pattina in due al prezzo di un solo biglietto.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio è aperta tutti i giorni, fino al 7 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 24. Il prezzo del biglietto è di 7 euro. Fra un giro e l’altro si possono gustare le specialità gastronomiche presenti nei chioschi di legno allestiti nell’area.