Carla Dal Forno presenta "The Garden", tra elettronica, pop e folk

Artista australiana di stanza a Londra, Carla Dal Forno (già autrice dell'album “You Know What It’s Like”), arriva in Italia e al Bronson ad giovedì 26 aprile, ore 21.30, per presentare il suo ultimo EP "The Garden". Il suo stile personale, delicato e inconfondibile l’ha resa una delle voci più riconoscibili e originali del panorama attuale. Il suo show minimale e ipnotico a cavallo tra elettronica, pop e folk a tinte scure si preannuncia come uno degli highlight della primavera.

Il suo album di debutto, “You Know What It’s Like”, è un disco pop sussurrato disorientato dalla dub. Un lavoro dove i suoni dello spazio si mischiano ai rumori terrestri: legno, ossa, respiri, pelle.

Nata artisticamente nel gruppo di Melbourne “Mole House”, Carla dal Forno ha qualcosa di più di una voce, uno straordinario strumento: colloquiale in modo disarmante per quanto glacialmente distaccato. Questa voce è l’incarnazione perfetta per le canzoni emotivamente ambigue dell’artista: testi radicati nel quotidiano, che osservano ed espongono una serie di verità scomode per domande difficili.

Ora la giovane cantautrice e producer è tornata sulla scena con un nuovo strabiliante lavoro, "The Garden" (2017, Blackest Ever Black), un EP di quattro tracce scritto, suonato e arrangiato interamente dalla stessa Carla Dal Forno e uscito lo scorso 6 ottobre.

Prese le distanze dalle atmosfere post-punk e lo-fi, in questo nuovo EP Dal Forno ha racchiuso quattro intime confessioni in cui la sua ipnotica voce si fa prominente rispetto al passato, accompagnata da un sound torbido e nebuloso, a tratti psichedelico, realizzando un impeccabile perla dream-pop pronta a risplendere in tutto il mondo a partire da questo autunno.

Ingresso: prevendita 8 € + dp http://bit.ly/CarlaDalForno_Bronson o al Fargo o al Bronson Café

Cassa: 10 €