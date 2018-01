Carlo Cecchi torna a Pirandello con "Enrico IV"

Carlo Cecchi è Enrico IV, Imperatore di Germania, martedì 30 gennaio (ore 20.45) al Teatro Comunale di Russi. Il maestro della scena italiana si misura per la terza volta con Luigi Pirandello e offre un adattamento e una regia dell'Enrico IV capace di sorprendere il pubblico.

Dopo i memorabili allestimenti di L'Uomo, la bestia e la virtù (portato in scena nel 1976 con innumerevoli riprese fino all'edizione televisiva del 1991) e Sei personaggi in cerca d'autore (quattro stagioni di tournée teatrale in Italia e all'estero dal 2001 al 2005), Carlo Cecchi torna a Pirandello nel 150° anniversario della nascita dell'autore con uno dei testi più noti del drammaturgo siciliano: Enrico IV.

Enrico IV è una pietra miliare del teatro pirandelliano e della sua intera poetica. L'opera porta in scena i grandi temi della maschera, dell'identità, della follia e del rapporto tra finzione e realtà. Lo spettacolo narra la vicenda di un uomo, un nobile dei primi del Novecento, che da vent'anni vive chiuso in casa vestendo i panni dell'imperatore Enrico IV di Germania (vissuto nell'XI secolo), prima per vera pazzia, poi per simulazione e infine per drammatica costrizione. L'amarezza vibrante di questa tragedia porta a un risultato di limpida bellezza, a una catarsi vera e propria; forse in "Enrico IV" più che in altre tragedie, il pirandellismo vince i suoi schemi e attinge a una tensione interiore davvero universale.

Il prossimo appuntamento al Teatro Comunale di Russi sarà giovedì 8 febbraio con Concerto per Jack London, un "melodramma jazz d'amore e pugilato" tratto dal racconto The Game di Jack London, con Silvio Castiglioni (adattamento e voce), Fabrizio Bosso (tromba) e Luciano Biondini (fisarmonica). La prevendita dei biglietti si svolgerà negli orari di biglietteria: martedì dalle 10.00 alle 12.00, giovedì dalle 16.00 alle 19.00, sabato dalle 10.00 alle 12.00. Nei giorni di spettacolo l'apertura della biglietteria sarà effettuata dalle 19.30 alle 20.45. I biglietti sono disponibili anche on line su www.vivaticket.it.

Per informazioni:

Teatro Comunale di Russi

Via Cavour, 10

Tel. 0544/587690 |e-mail: teatrocomunalerussi@ater.emr.it - www. comune.russi.ra.it

Tutti i giorni feriali dalle 10:00 alle 12:00