Carlos Forero presenta il suo "Cumbia Poder"

Primo appuntamento del 2018 con Vivi il vivo, la rassegna di concerti che accompagna ogni anno l'estate del Peter Pan di Marina di Ravenna sabato 7, dalle 17.30, con un mix di sonorità e contaminazioni che vanno dal rock al cantautorato, dal folk al raggae. .

A dare il via alla stagione sarà Carlos Forero con il suo Cumbia Poder, titolo dell'album uscito a febbraio scorso. Originario di Bogotà, Forero è un interprete autentico della musica sudamericana., ha suonato per anni nei locali, nelle strade e sugli autobus di mezza America Latina alternando cumbia, vallenato, son e huayno delle Ande, ma anche accenni di Africa, jazz e milonga argentina. Dal 2010 entra a far parte del collettivo De Barrio con Andrés Langer pianista di Mar del Plata (Argentina) e Marco Zanotti (Classica Orchestra Afrobeat).

La line up di sabato al Peter Pan vede sul palco Carlos Forero a chitarra e voce con Jandu a trombone,troma,bombardino e conchiglie.