Carnevalando a passo di nordic walking

Domenica 9 febbraio si svolge un allenamento straordinario sulla spiaggia di Cervia: si marcia a passo di nordic walking in tenuta carnevalesca.

Si parte alle ore 9 dalla spiaggia liber per un allenamento di resistenza che però non vuol rinunciare alla spensieratezza e alla giocosità del Carnevale colorando la spiaggia con le maschere.

L'allenamento termina poi con un aperitivo carnevalesco condiviso.

L'evento è organizzato da Stradafacendo Asd ed è riservato agli associati. Per partecipare è necessario aver provveduto al tesseramento.

Sono graditi abbigliamento in maschera, stuzzichini e bevande per aperitivo.

Ritrovo per condividere trasferta ore 8.15 Forlì distributore Agip Via Cervese oppure ore 8.20 San Pietro in Vincoli Campo Sportivo.

Evento aperto a chi vuole provare (quota € 5,00) con obbligo di prenotazione a Lara.

Istruttore Asi Lara Marescalchi 338/1449471