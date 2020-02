Principi e principesse alla sfilata di Carnevale

Domenica 16 febbraio anche a Savio si festeggia il Carnevale. Parte alle 14.30 "Savio in maschera", con principi e principesse Disney che danno vita a una bella sfilata all’interno della tensostruttura riscaldata in via Tamigi 11.

Fra tutte le maschere verrà scelta poi la più bella e la più originale. Il divertimento però non si esaurisce qui, perché ci sono anche truccabimbi e dolci di carnevale.

Ingresso gratuito.