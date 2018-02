Carnevale musicale: premi per i costumi e le coreografie più stravaganti e originali

Carnevale in piazza a Massa Lombarda domenica 11 febbraio. Una grande sfilata di costumi e coreografie parte alle 14.30 da piazza Marconi, per arrivare poi nella piazza centrale, dove tutti i partecipanti esibiscono i propri costumi. Il tema del Carnevale è “Musically: dai vita alla canzone”.

I partecipanti sono valutati da un’apposita giuria, poiché sono previsti ricchi premi per i costumi e le coreografie più stravaganti e originali.

Le iscrizioni sono gratuite e aperte a tutti; il ritrovo per i partecipanti alla sfilata è alle 14 in piazza Marconi. Per informazioni e iscrizioni, consultare la pagina Facebook “Associazione Per Massa”. In caso di maltempo la manifestazione è rimandata alla domenica successiva.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Per Massa, in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda.