Il Grande carnevale delle scuole, i Baskettari e tanto divertimento in maschera

Lo spirito e l'allegria del Carnevale arrivano anche nel territorio di Cervia. Domenica 23 febbraio, dalle 14.30, in piazza Garibaldi si tiene il Grande carnevale delle scuole, che quest'anno ha scelto il tema "A carnevale l’ambiente vale".

A tutti i bambini partecipanti viene offerta una gustosa merenda. La partecipazione è gratuita. L’evento verrà annullato in caso di maltempo.

Martedì 25 febbraio, dalle 15, al Palazzetto dello Sport di Pinarella (via Pinarella 66) giungono i Baskettari in maschera. In programma un pomeriggio di giochi, musica, balli di gruppo, buffet e allegria. Sono previsti premi per le maschere più belle. Ingresso 5 euro, gratis per i bambini sotto i tre anni. Vietato l’uso delle bombolette spray.

Mercoledì 26 febbraio la festa di Carnevale si sposta alla Malva dove ci si diverte a partire dalle 20.30. In programma una serata fatta di musica, poesie e letture all’interno della sala Malva Nord.