Carolina Raspanti protagonista dell'aperitivo in biblioteca

Ultimo appuntamento a Lugo con gli “Aperitrisi”, gli appuntamenti letteral-conviviali nei venerdì di maggio nella sala Codazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi”.

Venerdì 31 maggio alle 18 la direttrice della biblioteca Luciana Cumino intervista Carolina Raspanti. Reduce dal successo del film diretto da Federico Bondi Dafne, che al Festival di Berlino ha ricevuto il premio Fipresci della critica, Carolina parlerà della sua esperienza come attrice sul set e dei suoi libri: Questa è la mia vita (2012) e Incontrarsi e conoscersi, ecco il mondo di Carolina (2015), entrambi con la prefazione del pedagogista Andrea Canevaro. I volumi sono editi dalla cooperativa sociale “Lo stelo”, a cui Carolina ha devoluto il ricavato della vendita, perché come afferma “Ho tutto dalla vita e per me è giusto dare a chi ha meno di me”.

Carolina Raspanti è nata il 10 gennaio 1984 a Lugo, città dove attualmente vive; si è diplomata nel 2003 all’istituto professionale “Ernesta Stoppa”, indirizzo Operatore turistico. Dopo varie esperienze lavorative da gennaio 2007 lavora all’Ipercoop di Lugo. Dalla pubblicazione del suo primo libro ha effettuato numerose presentazioni, interviste tv e sul web, incontri presso scuole e associazioni. Dopo l’uscita del film ha avuto la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico, soprattutto attraverso la partecipazione come ospite alla trasmissione televisiva Che tempo che fa di Fabio Fazio.

L’ingresso è libero.