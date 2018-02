Carri allegorici, maschere e delizie carnevalesche a Granarolo

Prende il via domenica 11 febbraio a Granarolo Faentino la 65^ edizione del Carnevale dei Ragazzi, organizzato dal quartiere Granarolo e dall’Associazione di promozione sociale “Starinsieme”.

La manifestazione, che ha origini antiche, si articola su tre giornate, dall'ultima domenica di Carnevale al martedì grasso, ed è una vera e propria esplosione di colori e divertimento, con carri, maschere, musica, cascate di coriandoli e stelle filanti, scherzi e tante gustose specialità gastronomiche.

Domenica 11 febbraio, a partire dalle ore 14.30, sfilata per le vie di Granarolo dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, accompagnati dalla musica di Bruno la roccia e i suoi strumenti. Per tutto il giorno funziona uno stand gastronomico con specialità carnevalesche.

Lunedì 12 febbraio, dalle ore 18.30 alle 21.00 circa, veglioncino delle mascherine per tutti i bambini da 0 a 12 anni, presso la palestra delle scuole medie di Granarolo. Sono premiate le migliori maschere, con animazione e merenda per tutti i partecipanti. Ingresso a offerta libera.

Martedì 13 febbraio, dalle ore 14.30, nuova sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati, con la musica di Bruno la roccia. Alle ore 17.00 premiazione dei carri e dei gruppi mascherati; stand gastronomico con specialità carnevalesche.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 17 febbraio.

Da segnalare, inoltre, che dall'8 al 13 febbraio, tutte le sere dalle ore 18.30 (domenica 11 anche a mezzogiorno), presso il circolo Anspi di Granarolo si possono gustare varie specialità di spaghetti alla chitarra in occasione della 16^ "Sagra dello spaghetto".

In occasione del Carnevale del Ragazzi sono previste diverse modifiche alla viabilità nell'abitato di Granarolo Faentino. Fino al 17 febbraio prossimo, sono vietate la circolazione e la sosta nel tratto di collegamento fra la via Pasolini e la via Granarolo. Domenica 11 e martedì 13 febbraio, in occasione delle sfilate dei carri allegorici e gruppi mascherati, dalle ore 10.00 alle 18.30 saranno vietate la circolazione e la sosta di tutte le auto (con rimozione forzata dei veicoli) in via Granarolo (da via Ponte Valle a via Verdi e da via Ponte Valle verso Cotignola per un centinaio di metri circa), via Risorgimento (da via Bedeschi a via Pasolini), via del Borgo (da via Verdi a via M.Venturi), via Pasolini (da via M.Venturi a via Zanzi) e via Maddalena Venturi (da via Pasolini a via Oriani).

Sempre domenica 11 e martedì 13 febbraio, dalle ore 13.00 alle 18.30, divieto di transito per tutti i veicoli a motore anche in via Albonetti, all'intersezione con via Granarolo.