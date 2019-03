Carri, sciucaren e spettacoli per l'Imburneda ad Santa Lusa

Domenica 31 marzo a Santa Lucia è programmata l'Imburneda ad Santa Lusa, una festa che trova le sue origini nella tradizione contadina sin dagli inizi del Novecento.

I partecipanti girano per le campagne ospitati nelle aie dei contadini, dove si balla, si mangia, si beve, si canta e si ride.

Carri allegorici, “sciucarèn”, banda e giocolieri gli altri protagonisti di questa festa di metà quaresima che, con un sospiro di sollievo, saluta l’inverno che si allontana.

In occasione della manifestazione e per consentire il passaggio del corteo carnevalesco, domenica prossima sono previste diverse modifiche alla viabilità nelle strade della piccola frazione faentina.

Dalle ore 11.30 fino alle 19.00 sarà infatti vietata la sosta di tutti i veicoli, in via San Mamante, per un tratto di circa cento metri a partire da via Santa Lucia, via Pozzo (solo sul lato destro della strada con direzione San Mamante – Santa Lucia), via Sbirra (da via Santa Lucia fino a via San Martino) e via San Martino (da via S.Lucia fino all'intersezione con la via Sbirra).

Durante la sfilata del corteo carnevalesco sarà inoltre vietata la circolazione in via San Mamante, nel tratto compreso da via Santa Lucia fino al civico 69 (all’altezza del circolo Arci) e in via San Martino, da via Santa Lucia fino a via Sbirra.