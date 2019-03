Giovanni Naccarato e gli aspetti naturalistici del parco del Delta

Il 19 marzo alle 17:00 presso i locali della Casa Matha per il Corso dedicato all'ambiente sarà il dottor dott. Giovanni Naccarato del Cte Gruppo CC Forestale Ravenna e Cte Gruppo CC Forestale Ferrara..a tenere una lezione sul tema "il sistema delle aree protette dell'Emilia-Romagna: aspetti naturalistici del parco del Delta del Po è quello della vena del Gesso , dove si è ovano alcuni degli Habitat più interessanti del panorama naturalistico regionale e custodiscono specie floreali e faunistiche rare e protette. Si va dalla riserva naturale della sacca di Goro a Punte alberete, alla pineta di classe solo per citare alcune aree di particolare importanza a cui fanno da contorno molte altre realtà.

Il Colonnello Giovanni Naccarato é Comandante Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna e Comandante delGruppo Carabinieri Forestale di Ferrara, nonché grande esperto di flora e fauna.



I l corso, curato da Piergiorgio Vasi per conto della antica Corporazione piscatoria ravennate, che quest'anno affronterà il tema della "Filiera ambientale: dalla natura ai cittadini. Fruibilità e sostenibilità degli Habitat naturali e culturali".

Il corso fa parte dei corsi di istruzione superiore autorizzati dall’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna - Ufficio X – Ambito Territoriale di Ravenna del Ministero della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca sono strutturati allo scopo di fornire competenze aggiornate sugli argomenti di riferimento ai docenti e ai cultori della materia, ed agli studenti per un supporto al cammino scolastico e formativo attraverso conoscenze dell’ambito in cui saranno chiamati ad operare.

I Corsi sono otalmente gratuiti e agli insegnanti ed agli iscritti che frequenteranno con assiduità sarà rilasciato un certificato di frequenza.

