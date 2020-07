"Casola è una favola", a spasso tra i sogni con Cristiano Cavina e i burattini

Secondo weekend da sogno nel paese delle Favole: il 17 luglio in compagnia di Cristiano Cavina e il 18 in compagnia di Fagiolino Fanfan.

Gli Amanti della letteratura e della capacità di affabulazione dello scrittore casolano non possono perdere il primo atto di Sudamericana: un viaggio epico in tre tappe nella narrativa dell’America Latina, da secoli ultimo serbatoio di magia e meraviglia dell’Occidente. Un percorso nelle storie e nella vita degli scrittori e delle scrittrici che ce le hanno raccontate, esistenze che a volte sono ancora più incredibili delle pagine in-credibili che hanno creato. Il primo atto, dal titolo Il realismo magico, è dedicato a uno dei padri della letteratura del XX secolo: Gabriel Garcia Marquez, alla riscoperta di un continente negato dalla Storia.

Il progetto prevede tre passeggiate notturne nel parco del Cardello, con tre partenze diverse, la prima in Pazza Sasdelli.

Sabato 18 alle ore 21 appuntamento in Piazza Oriani con la prima serata di Bu-rattini & Figure dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Torna in scena uno dei classici del teatro dei burattini dell’Emilia-Romagna del repertorio della Famiglia Monticelli/ Teatro del Drago: Il Grande trionfo di Fagiolino pastore guerriero, l’eroe del teatrino e della baracca dal sipario di velluto rosso, ‘ricco di appetito e povero di portafoglio’. Uno spettacolo per bambini dai 5 ai 95 anni, come recitava la plancia pubblicitaria che Otello Monticelli, nonno degli attuali burattinai Mauro e Andrea Monticelli, esibiva a fianco del suo teatro. Una storia avvincente che vedrà Fagiolino costretto suo malgrado a salvare la principessa ‘muta perché non parla’ e a liberarla dal terribile maleficio del Mago Norandino. Tutto si risolverà con un bel balletto finale e con Fagiolino proclamato Cavaliere della Verdura Verde, anche se in cuor suo avrebbe preferito diventar Cavalier Cipolla.

Tutti gli eventi di Casola è una favola sono, causa limitazione posti e normativa Covid, su prenotazione, sia quelli gratuiti che a pagamento: telefonare all'Ufficio Turistico di Casola Valsenio tel 0546 73033 (Orari: Dal lunedì al mercoledì 09:30 - 12:30; dal giovedì al sabato 09:30 - 12:30, 14:30 - 17:30; domenica 09:00 - 13:00) oppure inviare una mail a casolaunafavola@gmail.com