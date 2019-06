Brividi a Casa Oriani: in tavola la cena con delitto

Venerdì 5 luglio alle ore 2 la Rocca di Riolo Terme propone un’altra cena con delitto, dall’antipasto al dolce, presso il giardino di Casa Oriani a Casola Valsenio.

Tutti i partecipanti sono coinvolti in un gioco di ruolo, alla scoperta di intrighi e misteri che avvolgono la casa dell’eccentrico scrittore e la Casola ottocentesca. La trama della serata vede una villa in gran fermento per la sparizione della figlia del Conte di Rivola. Bisogna capire se è stato il fedele Saulle o il “matto del Cardello”, e cercare di risolvere l’enigma.

La prenotazione è obbligatoria entro domenica 30 giugno.

Per info e prenotazioni 0546 71044 - 335 1209933