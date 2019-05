Il Duo Bellavista-Soglia “sforna” una serata tra teatro, arte culinaria e musica

A Casola Vlasenio il Duo Bellavista -Soglia “sforna” una grande serata tra teatro, arte culinaria, letteratura e musica. Domenica 19 maggio la grande tradizione culinaria dell'Artusi incontra la potente energia rivoluzionaria della cucina futurista che per molti esperti ha anticipato la cucina molecolare dei vari Ferran Adrià e Massimo Bottura oggi tanto di moda.

Nel Teatro Senio dell'ameno paesino collinare, dalle 20.45 si affronteranno in un duello senza esclusione di colpi il presidente di Casa Artusi Giordano Conti e il maestro delle cerimonie del Carnevale di Venezia Maurizio Agosti noto al grande pubblico come Principe Maurice che assumerà le sembianze del mitico Filippo Tommaso Marinetti. Il dibattito in forma di spettacolo teatrale, moderato dal noto giornalista Pietro Caruso, si alternerà agli interventi musicali del Duo Bellavista Soglia che spazierà dalle arie dell' Ottocento alle avanguardie del Novecento, con il supporto della pianista Maria Laura Berardo.

La serata rientra all'interno del programma della rassegna Oriani,il Cardello, il fascino della Romagna e degli appuntamenti delle Erbe in fiore eventi organizzati dalla PRO LOCO di Casola Valsenio e dall'Accademia del Melo Silvestre.

