Castagne, "bruciati" e lotta alle dipendenze con la Festa d'Autunno

A Russi, venerdì 8 e domenica 10 novembre, si svolge la Festa d’Autunno con la Comunità Sasso, una manifestazione dedicata alla prevenzione di tutte le dipendenze. Come da consuetudine, nella giornata di domenica sarà possibile partecipare al pranzo solidale che si terrà presso l’Oratorio Don Bosco.

Venerdì 8 novembre al Teatro Comunale, ore 10.00, la Comunità “Sasso” incontra la Città di Russi, testimonianze di esperienze degli operatori e dei ragazzi. Interverranno Don Nilo e il Sindaco Valentina Palli, saranno presenti i ragazzi delle classi di 3^ media dell’Istituto Comprensivo "A. Baccarini" di Russi.

Domenica 10 novembre in Piazza D.A. Farini va in scena il vasto programma della Festa d’Autunno:

- ore 9.00/12.30: Il Lions Club Russi, in collaborazione con la Pubblica Assistenza Russi, organizza in piazza Farini il controllo gratuito della glicemia, come prevenzione all’insorgenza del diabete

- ore 9.30: Banchi espositivi delle Associazioni, vendita di castagne e prodotti tipici, pesca delle piante

- ore 10.00: Animazione per tutti i bambini a cura dei volontari

- ore 12.30: Pranzo della solidarietà presso l’Oratorio Don Bosco organizzato dalla Parrocchia, dalla Comunità “Sasso” e dalle Associazioni (costo 13 euro a sostegno della Comunità). Gradita la prenotazione presso le Associazioni o presso la Sala Don Gordini

- ore 14.30: Vendita dei “bruciati” e intrattenimento musicale con Canterini Romagnoli Città di Russi

- ore 15.30: Passeggiata non competitiva per adulti e bambini a cura dell’Associazione G.S. Lamone e della Podistica di San Pancrazio

- ore 18.30: S. MESSA celebrata da Don Nilo Nannini responsabile della Comunità “Sasso” di Marradi presso la Chiesa Arcipretale.