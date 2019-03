Swing e giocolieri al Carnevale dei ragazzi

Torna a Castel Bolognese il Carnevale dei ragazzi. L’evento si tiene sabato 30 marzo, a partire dalle ore 14.00. Tema dell'edizione 2019 è “Nella vecchia fattoria”, con giochi, gonfiabile e musica.

Il programma prevede la sfilata mascherata per le vie del paese con il gruppo Swing Band Bastard Jazz e i giocolieri dell’Oratorio della Pace.

E’ consentito solo l’utilizzo di coriandoli e stelle filanti di carta.

Ritrovo e iscrizione dalle ore 14.00 alle 14.30 presso il monumento nazionale ai Caduti nella Bonifica dei Campi Minati, in via Giovanni XXIII.

La sfilata delle maschere arriverà in piazza Bernardi, dove è prevista l’esibizione del gruppo balli a cura di Urban Academy. Alle ore 16.00 merenda per tutti i bimbi in maschera, con premi alle maschere e ai gruppi a tema più fantasiosi.

La zona schiuma sarà esclusivamente nel Prato della Filippina.