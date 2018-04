Anche i Nomadi insieme ai mercati e agli stand della Sagra di Pentecoste

Torna l'appuntamento con una delle tradizioni popolari più longeve della terra di Romagna: la 387^ Sagra di Pentecoste, in programma dal 17 al 21 maggio a Castel Bolognese.

Questa grande festa di piazza deve le sue origini (1631 d.C.) ad un voto della popolazione castellana alla Madonna della Concezione per la salvaguardia dal flagello della peste. Una comunione d’intenti che continua ada andare avanti, finalizzata all’allestimento di una completa programmazione d’intrattenimento a carattere culturale, folclorico, storico, gastronomico, agricolo, ludico e musicale senza dimenticare la basilare genesi legata ai canoni religiosi.

I cinque giorni di Pentecoste trasformano la rinnovata Piazza Bernardi e il centro storico di Castel Bolognese nel fulcro della tradizione romagnola con un ricco cartellone di eventi. Taglio del nastro giovedì 17 maggio (ore 19,00) con l’apertura dello stand gastronomico e “Il Negozio in Strada”, commercianti ed artigiani trasformano la via Emilia in una scenica vetrina. A seguire “Grande notte della danza” (ore 20,45) con le splendide coreografie griffate Agorà, A.S.D. Danza & Danza e Urban Accademy.

Venerdì 18 maggio “Il Negozio in Strada” (dalle 19,00) e lo stand gastronomico (dalle 19,00) aprono i propri battenti per accogliere la “Sfilata dei carri delle Parrocchie e degli antichi mestieri” accompagnata dalla ”Banda del Passatore”, dai “Come eravamo…” e dalle “Fruste di Romagna”, una pittoresca rievocazione tematica che sfocia nei ritmi da disco music griffati André El Principe Dj.

Il pomeriggio di sabato 19 maggio (dalle 16 alle 18) comincia con il fascino senza età della “Caccia al Tesoro” a cura dell’Associazione Genitori. “Il Negozio in Strada” ed il “23° Mercatino del riuso e del riciclo” (ore 17,00) animano le vie del centro prima dell’apertura dello stand gastronomico (ore 18,00) e dello spettacolo live dei “Moka Club” (ore 21,00).

Domenica 20 maggio si parte dal mattino (ore 9,00) con il “23° Mercatino del riuso e del riciclo” e la Santa Messa del voto risalente al 1631 celebrata nella Chiesa di San Francesco (ore 10,00). Prima partenza del 18° G.P. di Pentecoste – 20° “Memorial F.lli Liverani” (ore 15,00), gara ciclistica cat. Giovanissimi F.C.I. organizzata da U.S.C. Castel Bolognese. Intrattenimento musicale con “I due dell’Apocaliscio” (ore 17,00). Apertura dello stand gastronomico e servizio filatelico con Annullo Postale Speciale (ore 17,30). Dalle 21,00 premiazione delle Parrocchie e saluto delle autorità alla cittadinanza in attesa della “Diapason Band”, tributo a Vasco Rossi.

Ciliegina sulla torta nel lunedì di Pentecoste: il 21 maggio dalle 8,00 del mattino Mostra Mercato di macchine agricole; ore 18,00 apertura stand gastronomico ed alle ore 21,00 occhi puntati al balcone della sala consiliare del Municipio per l’estrazione della tradizionale tombola con montepremi di 2.500 euro animata da “Sgabanaza”. A seguire, sul main stage di Piazza Bernardi (ore 22,15 circa), grande concerto dei Nomadi (parcheggio gratuito presso la discoteca “Le Cupole”).

Tutte le manifestazioni e gli spettacoli sono rigorosamente gratuiti. Mescita vini tipici locali, mostre, rassegne ed eventi culturali organizzati dal Comune di Castel Bolognese completano l’offerta rivolta agli ospiti. Senza dimenticare il Luna Park dedicato al divertimento dei bambini.