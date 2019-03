La Passeggiata della legalità per ricordare le vittime della mafia

In occasione della XXIV edizione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il Comune di Castel Bolognese organizza nei prossimi giorni alcuni eventi, in continuità con il percorso avviato per la promozione della legalità tramite iniziative rivolte alle istituzioni del territorio, alle scuole e alla cittadinanza.

Sabato 23 marzo, alle ore 9.30, è programmata la “Passeggiata della legalità” lungo il Sentiero della Legalità, nel parco fluviale di Castel Bolognese.

Punto d’incontro dei partecipanti in via Boccaccio-Biancanigo. In caso di maltempo la passeggiata sarà rinviata in data ancora da definire.

Venerdì 29 marzo, alle ore 20.45, al Teatrino del vecchio mercato (via Rondanini 19) si terrà invece l’incontro “Legalità: la difficoltà non è capire ma applicarla quotidianamente”. Intervengono Corrado Schiaretti, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, e Debora Galassi, coordinatrice di Libera contro le mafie-Ravenna. Coordina la serata Damiano Giacometti.

“Il Comune di Castel Bolognese” - afferma l'assessore alla legalità Ester Ricci Maccarini – “è da sempre attento a queste politiche. Crediamo che la dimensione educativa e culturale sia il fondamento della vita sociale. Tutti noi siamo chiamati a educarci, a conoscere e a confrontarci su questi valori”.