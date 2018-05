Cena e risate con i fratelli Parmiani schierati contro la sclerosi multipla

Venerdì 25 Maggio presso il ristorante Rosa dei Venti di Lugo (via Fiumazzo, 161), si tiene la cena di raccolta fondi a favore di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. La cena è a menù libero, si può scegliere tra piatti di carne, pesce, vegetariani o pizza.



Il ricavato della serata viene poi devoluto ad AISM, associazione nazionale contro la sclerosi multipla. Si tratta di un'occasione per festeggiare anche i 50 anni di attività dell'associazione, che dal 1958 si impegna nella ricerca scientifica e nell'assistenza alle persone colpite da questa grave malattia autoimmune.



La serata vede, oltre al'intervento di volontari che condividono gli obbiettivi dell'associazione, anche l'intrattenimento dell'affiatatissimo duo comico dei fratelli Gianni & Paolo Parmiani.



AISM con 100 sezioni, 13000 volontari e oltre 3 milioni di euro investiti in ricerca nel 2016 è la prima e più autorevole associazione a sostegno delle persone con SM. Patologia che ad oggi vede 114 mila casi solo in Italia dove si ha una nuova diagnosi ogni 3 ore e si manifesta principalmente tra i 20 e 40 anni.



La sclerosi Multipla è una malattia neurodegenerativa, cronica e di natura autoimmune. Malattia che colpisce il sistema nervoso centrale, causando nelle persone che ne sono colpite vari sintomi. Dalla perdità di sensibilità a disturbi visivi, alla perdita di forza.

Ad oggi le cause e una cura definitiva non sono ancora state trovate, per questo sostenere la ricerca è di primaria importaza, per migliorare le condizioni di vita delle persone che ne sono affette.



Per info e prenotazioni, sulla serata 0545.70037