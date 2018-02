Una cena bizantina con lo chef Claudio Cavallotti

Le Guide In Rete CNA organizzano per il 17 febbraio una intrigante e gustosa cena bizantina. Per l’occasione, i piatti saranno cucinati seguendo con precisione le antiche ricette della Capitale imperiale dal cuoco della storia: Claudio Cavallotti.

Lo chef, noto soprattutto per gli aperitivi organizzati e sapientemente preparati all’antico porto di Classe la scorsa estate, delizierà con i piatti ed i sapori del mondo bizantino.

Pesce, pollo, verdure, riso e rare spezie orientali in un menu che verrà raccontato in ogni dettaglio dallo Chef Archeologico. La cena sarà servita alle 20,00 presso la saletta adiacente, a destra, la Chiesa di San Giovanni Battista (detta della Cipolla) dotata di ampio cortile e parcheggio di fronte.

Prenotazione obbligatoria, entro e non oltre giovedì 15 febbraio, al seguente indirizzo e-mail:

guideinretecna@gmail.com

“Parteciperò” su facebook NON vale come prenotazione!

QUOTA PER PERSONA EURO 25,00, bevande incluse.



I bizantini chiamavano se stessi romani, il termine bizantini è stato attribuito in seguito, essi dunque si consideravano e in effetti lo erano i continuatori della civiltà romana. Nello sviluppo delle vicende storiche via via mutano le cose.

Nella cucina pur restando per lungo tempo fissi gli elementi essenziali di fondo, si evidenziano alcuni aspetti e cominciano a comparire l’uso di altri ingredienti e l’uso di altre spezie.

Le “invasioni barbariche” introdurranno altre usanze che fondendosi con le tradizioni romano-bizantine, porteranno pian piano alla costruzione del mondo medievale. L’indicatore di questi cambiamenti è rappresentato dall’uso del “garum”, l’antica salsa di pesce mediterranea, che scompare nelle zone d’influenza longobarda e sopravvivrà lungamente nelle regioni a dominio bizantino.



Menù:

Primo piatto “pollo e verdure”

Secondo piatto “zuppa”

Terzo piatto “pesce in agrodolce”

Quarto piatto “lenticchie”

Quinto piatto “dolce di riso”

vino profumato e pane bizantino