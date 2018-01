Delitto al castello: a caccia dell'assassino nella rocca medievale

Un gioco di ruolo per calarsi nel Medioevo in una storia fatta di personaggi, insidie, sfide e trame, ambientato nelle suggestive sale della Rocca sforzesca di Riolo Terme. Un appuntamento fissato per il 15 dicembre.

Dall'aperitivo fino al dolce si può interagire con gli altri ospiti per scoprire l’assassino e raggiungere i propri obiettivi. La serata si organizza per un minimo di 12 persone.

Serata in collaborazione con Torrino Wine Bar.

(prenotazione obbligatoria allo 0546 77450- roccadiriolo@atlantide.net)