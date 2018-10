Cena e festa mostruosa alle Officine del Sale

Il 31 ottobre si festeggia Halloween alle Officine del Sale di Cervia.

Nel locale di via Evangelisti 2 è in programma una cena "mostruosa" e tanti eventi per divertirsi.

Dalle 18.30 comincia la trasformazione in mostri con il truccabimbi, mentre alle 19.30 scatta il laboratorio mostruoso.

Alle 20.30 si svolge la visita al Giardino stregato e alle 21 si gioca a Dolcetto o scherzetto?

Per prenotazioni 0544 976565