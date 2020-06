Cena e musica live sulla spiaggia con i Baobab

Sabato 13 giugno, alle 21.30, tornano finalmente i live sulla spiagga ravennate e la formula, secondo le disposizioni governative, sarà quella di una cena con concerto d'ascolto. Appuntamento al Bagno Oasi di Marina di Ravenna per il concerto dei Baobab che porteranno al pubblico il sound di New Orleans e dei Caraibi.

Sarà possibile assistere agli spettacoli solamente previa prenotazione del tavolo. Se dovessero rimanere posti disponibili sarà possibile venire, sempre prenotando, anche solo per consumare bevande ma sarà data priorità a chi cena (info & prenotazioni: 340 0097763).

Tre uomini in barca senza una meta precisa, ruotano ostinatamente il timone in direzione di Bourbon Street ma, ammaliati dalle sirene, vengono scagliati su isole sconosciute del Mar dei Caraibi. E’ questo il sound del trio che ha scelto il baobab come simbolo: l’albero dai mille semi. I Baobab sono: Bruno “Vinsanto” Orioli, Francesco “King Frisko” Plazzi e Marco “Benny” Pretolani.