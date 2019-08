Cena e spettacolo con Enrico Zambianchi per il “Tennis Day”

Venerdì 6 settembre il Tennis Club Faenza organizza il tradizionale “Tennis Day” nel proprio circolo di via Medaglie d’Oro. L’evento è aperto a tutti, anche ai non soci.

Il programma prevede alle 20,30 la cena a cura del ristorante Campo Centrale, durante la quale sono premiati i giovani tennisti faentini che si sono messi in luce nel corso dell’ultima stagione. Segue, alle 22 circa, lo spettacolo del comico Enrico Zambianchi, artista cesenate che ha ottenuto vari riconoscimenti nei festival comici italiani più prestigiosi.

Per informazioni e prenotazioni: segreteria Tc Faenza, tel. 0546.25266.

Ingresso, cena con tavolo prenotato e spettacolo: 20 euro per gli adulti, 12 euro per i ragazzi fino ai 12 anni.