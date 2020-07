Cena gourmet e film a Palazzo San Giacomo

Nella splendida cornice della seicentesca residenza di Palazzo San Giacomo a Russi, martedì 14 luglio, oltre alla consolidata proiezione cinematografica (in programma "Pulp Fiction" di Quentin Tarantino), ha luogo una serata gourmet con una cena a base di piatti ricercati e materie prime di qualità.

I partecipanti possono gustare: Fiori di zucca ripieni con ricotta di pecora, prezzemolo e mandorle tostate, Riso acquerello con pistilli di zafferano, squocquerone affumicato, pomodorino confit e riduzione di burson, Sandwich di maialino con tapenade di melanzana, cremoso di carote e olio al rosmarino, Gelato di zabajone all'albana e scroccadenti. Costo del menù: € 40.

Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato entro le ore 12.00 del 13 luglio 2020. È possibile prenotarsi a questo link: https://qrgo.page.link/TGJow oppure attraverso QR Code o in alternativa presso la Biblioteca Comunale in via Godo Vecchia 10.