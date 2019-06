Cena in allegria con la Festa dei Vicini

Partono giovedì 6 giugno da Villa Prati gli appuntamenti dell’estate 2019 della Festa dei Vicini, iniziativa promossa dal Comune di Bagnacavallo e dai Consigli di Zona per festeggiare il piacere di stare assieme fra tavole imbandite, animazioni e chiacchiere.

A partire dalle 19 i residenti nella frazione si ritroveranno presso la Câ di Prè per condividere una cena in allegria. La serata si concluderà con Fumo, fuoco e fiamme, spettacolo a cura di Emidio Galassi.

I cittadini possono organizzare ritrovi conviviali in strade, parchi e giardini. Sono ancora aperte le adesioni per la tappa bagnacavallese della Festa dei Vicini, fissata per venerdì 28 giugno. Le modalità di partecipazione sono semplici: contattare i propri vicini di casa e mettersi d’accordo per allestire una cena o una merenda lasciando spazio alla creatività e alle abilità di ciascuno.

Per aderire alla manifestazione occorre consegnare o inviare via mail entro sabato 15 giugno all’Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione l’apposito modulo che è possibile scaricare dal sito del Comune www.comune.bagnacavallo.ra.it oppure ritirare presso l’ufficio. È possibile inoltre richiedere la chiusura delle strade per il periodo di svolgimento della festa.