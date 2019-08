Una cena sul molo di Marina

Sabato 31 agosto sul Molo di Marina di Ravenna (zona Baretto) si tiene una cena in bianco con uno speciale spettacolo acquatico.



Appuntamento dalle 20.30 per una cena unica nel suo genere, con un menù a base di pesce della nostra costa, comodamente seduti sul molo e godendo di una visuale suggestiva. Dress Code della serata: bianco.



Menu della serata:

Aperitivo a Buffet con Prosecco di benvenuto:

Pan brioche ai capperi di Pantelleria, burro di Normandia e alici del Mar Cantabrico;

Mini Carbon Bread con baccalà mantecato al latte e polvere di limone;

Focaccia gourmet con spada e tropea marinata;

Spiedo di mazzancolla in crosta di patata e paprika dolce;

Panino al pomodoro con hamburger di tonno e maionese al wasabi;

Arrosticino di calamaro con panure alle erbe.

Da bere:

Prosecco DOC Valdobbiadene;

Succhi d'agrumi;

Acqua naturale minerale e frizzante.



Primo: Strozzapreti con alici fresche, finocchietto selvatico, cozze e gocce di pomodoro;



Secondo: Sandwich di filetto di branzino, tagliolini di zucchine e menta, olive disidratate e citronette al lime;



Dessert: Cremoso al cioccolato bianco con passion fruit e zenzero.



La cantina:

Pinot grigio Az. Agricola Cavalier Bertani;

Sangiovese DOC Superiore Beccafico Az. Agricola Morini.



Prezzo tutto compreso 60€ a persona.

(In caso di intolleranze o altri tipi di variazione menù non esitate a contattarci)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA nei seguenti punti:

- Pilar - Marina di Ravenna - Cucina & Pizza

- Ristorante Al Granchio

- Singita Marina DI Ravenna

- Hotel Oasis - Marina Di Ravenna

- MENO4ARANTA

- Eventi Catering



Oppure contattando il numero: Rita 335.7612408