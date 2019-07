Una cena alla marinara sui pontili

Lunedì 22 luglio a Marina di Ravenna va in scena una serata gastronomica ispirata al mare: Cenavamo alla Marinara. Una cena unica nel suo genere, con un fantastico menù a base di pesce della nostra costa da gustare seduti sui pontili del Porto Turistico di Marinara, aspettando i fuochi di Sant'Apollinare.



Il menu della serata:

Aperitivo a Buffet con Prosecco di benvenuto

Pan brioche ai capperi burro salato e alici

Carbon bread con baccalà mantecato e limone candito

Focaccia gourmet con spada e tropea marinata

Spiedino di gambero in crosta di patate e paprica

Spiedino di calamaro e panure al Tino

Paninetto al pomodoro con hamburger di tonno e maionese al wasabi



Prima portata: Strozzapreti con alici fresche, finocchietto selvatico, cozze e gocce di pomodoro



Seconda portata: Sandwich di filetto di branzino, tagliolini di zucchine e menta, olive disidratate e citronette al lime



Dessert: Bavarese al frutto della passione con gele' alla vodka e zenzero



Il tutto accompagnato da vini bianchi fermi e frizzanti, acqua e caffè.



Prezzo tutto compreso 60€ a persona.

(In caso di intolleranze o altri tipi di variazione menù non esitate a contattarci)



Prenotazione obbligatoria nei seguenti punti:

- Pilar - Marina di Ravenna - Cucina & Pizza

- Ristorante Al Granchio

- Singita Marina DI Ravenna

- Hotel Oasis

- MENO4ARANTA

- L'Acciuga Osteria