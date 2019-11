Cene, laboratori e buffet alla Festa del volontariato

Inizia venerdì 22 novembre e termina domenica 24 novembre, la Festa del volontariato dedicata a tutte le associazioni che animano la città di Cervia.

La manifestazione ha come obiettivo favorire l’aggregazione tra le associazioni del territorio, e sensibilizzare il più possibile la cittadinanza al valore del “volontariato”, con tavole rotonde, laboratori, intrattenimenti musicali, momenti gastronomici, dimostrazioni pratiche di alcune operazioni di volontariato.

La festa si apre venerdì 22 novembre con la tradizionale Cena della Consulta, organizzata dall’Istituto Alberghiero I.P.S.E.O.A. “Tonino Guerra” e i fondi sono destinati al completamento della Casa del Volontariato.

Sabato 23 novembre si tiene il convegno “Educhiamoci ad Educarci”.

Nel corso dei tre giorni tanti laboratori artistici per bambini a cura dell’Associazione Cervia Incontra l’arte, una sfilata di moda a cura dell’Associazione Cervia Buona, spettacoli di artisti cervesi e amici del volontariato.

Inoltre pranzi e cene a buffet a cura dell’Associazione cuochi Cervia-Ravenna destinati al Centro del riuso, all’Emporio solidale e Mensa amica.

La Consulta del Volontariato di Cervia è l’ente di rappresentanza comunale del volontariato, promuove il volontariato in tutte le sue forme, è punto di riferimento per le Associazioni, per favorire opportunità di incontro, confronto e dialogo. Inoltre mette in atto iniziative volte a far emergere anche i bisogni sociali sommersi, per poter proporre adeguati interventi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Dopo la cena di venerdì che si svolge all'istituto alberghiero, sbato e domenica la festa si tiene nel Magazzino del sale Torre, in Piazzale Maffei e in viale Nazario Sauro.