Cene, laboratori e spettacoli alla Sagra delle Erbe Palustri

Venerdì 7 settembre prende il via a Villanova di Bagnacavallo la trentaquattresima edizione della Sagra delle Erbe Palustri.

Sono già aperte le prenotazioni per uno dei primissimi appuntamenti della sagra, la cena che si tiene venerdì 7 alle 19.30 presso la sala conviviale dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri in collaborazione con il Consorzio Il Bagnacavallo.

PerBacco che cena!, questo il titolo della serata organizzata in collaborazione con il Consorzio Il Bagnacavallo, prevede un menu fisso con: tagliatelle al ragù, scottadito di pollo e coniglio in porchetta con patate al forno, dolci tipici locali cotti al forno a legna e caffè, in abbinamento ai vini del Consorzio. Ogni partecipante riceverà in omaggio una pubblicazione illustrata relativa alla flora del territorio, l'album della biodiversità della riviera ravennate NatuRavenna.

Il costo per persona è di 20 euro tutto compreso. Prenotazione obbligatoria (tel. 0545 47122 - erbepalustri.associazione@gmail.com).

Alle 21 si potrà assistere inoltre, presso l'Etnoparco, allo spettacolo Zibaldon Rumagnôl con poesie e farse dialettali messe in scena dalla Cumpagnì dla Zercia di Forlì.

La cena sarà preceduta alle 19 dall'inaugurazione delle numerose mostre della sagra.

Fino al 10 settembre la manifestazione proporrà poi un ricchissimo programma con laboratori dimostrativi di intreccio delle erbe palustri e di cesteria in salice, laboratori di antichi mestieri, mostre, animazioni di piazza e spettacoli serali. Durante tutta la durata della Sagra delle Erbe Palustri sarà possibile gustare anche l'ottima cucina delle azdóre e non soltanto, fra sapori della tradizione e vini tipici del territorio presso la Locanda dell'Allegra Mutanda.

L'ingresso alle mostre, all'Ecomuseo e agli spettacoli sarà a offerta libera. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno all'interno del museo. Il programma completo è disponibile sul sito www.erbepalustri.it. L'Ecomuseo delle Erbe Palustri è in via Ungaretti 1.