Cenone di Capodanno e brindisi sulle note dei Musicanti di San Crispino

Per fine d’anno il Mercato Coperto di Ravenna propone cenone gourmet, dj set e brindisi aperto a tutti sulle note eclettiche dei Musicanti di San Crispino, la marching band romagnola che prende il nome dal santo protettore dei calzolai, simbolo di una musica di strada, trascinante ed errante.

Il 31 dicembre il Mercato è riservato dalle 20.45 alle 23,30 al Cenone. A scaldare la serata è la musica del dj Gabriele Rambelli, voce di Radio Italia, RCB e Play Studio. Dopo le 23 sono “in scena” sui due piani del Mercato i Musicanti di San Crispino: una dozzina di componenti tra ottoni, tamburi, percussioni e liuti che si esibiscono ballando e cantando in un repertorio che va dalla musica romagnola, al funky fino alla musica anni Sessanta, dalle melodie sudamericane alla tarantella, dal reggae allo ska. Dalle 23,30 la serata continua e il Mercato apre le porte a tutti per il brindisi di mezzanotte e proseguire con i festeggiamenti fino alle ore piccole.

Per gli ospiti del Cenone si inizia “Girovagando per il Mercato” con gli assaggi a buffet nei chioschi della gastronomia su tre filoni: sapori e profumi di mare, salumi e formaggi d’Italia, focacceria e sfiziosità. A seguire, piatti raffinati legati al mare ed alla terra, con molti ingredienti della tavola tradizionale romagnola. In accompagnamento tanti ottimi vini (euro 95 a persona con prenotazione obbligatoria, info e prenotazioni via mail a info@mcravenna.it o 0544 244611).