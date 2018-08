Centenario della pallavolo: e arriva il sitting volley

Proseguono gli eventi legati alle celebrazioni dell’arrivo, cent’anni fa, della pallavolo a Ravenna, nella base aeronavale di Porto Corsini, e in Italia, organizzati dal comitato territoriale Fipav di Ravenna, in compartecipazione col Comune di Ravenna.

Sabato 25 agosto, in piazza Marinai d’Italia a Marina di Ravenna, nello spazio antistante gli uffici decentrati del Comune di Ravenna, è in programma l’iniziativa “Pallavolo & friends”, un incontro fra pallavolo, inclusione e libri con la collaborazione della Biblioteca dello Sport.

Sono due gli appuntamenti che caratterizzano questo evento: alle 18.30 si terrà un’esibizione di sitting volley, che vedrà in campo una selezione del PianoterRA, la compagine ravennate che ha dato un importante impulso allo sviluppo della disciplina in Romagna, e una rappresentativa di atleti della regione, mentre alle 21 ci sarà la presentazione del libro di Roberto Bruzzone, atleta disabile piemontese che affronta imprese estreme con una protesi al titanio al posto della gamba destra, e Federico Blanc, capitano della nazionale italiana di sitting volley, dal titolo “Limiti, cronaca riflessa di un viaggio gamba in spalla”. Il libro è in sostanza il racconto del viaggio – e delle fatiche fatte per affrontarlo - intrapreso nel 2015 tra Perù e Bolivia da Roberto Bruzzone, arricchito dai contributi e dalle sensazioni di Blanc, che ne aveva seguito ogni tappa dal pc di casa.

In mezzo, alle 20 circa, sarà offerto a tutti i presenti un buffet.

Per l’occasione, dalle 19.30 alle 22.30, sarà effettuata l’apertura straordinaria, con la possibilità di usufruire di tutti i servizi, delle due biblioteche presenti nel palazzo comunale: la Biblioteca dello Sport e la Ottolenghi.